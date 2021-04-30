У Швеції зробили археологічне відкриття 2600-річної давнини

У Швеції картограф Томас Карлссон, гуляючи лісом, випадково натрапив на справжні артефакти – скарб часів Бронзового століття.
Про це повідомляє Goteborgs-Posten.
Серед знахідок, виявлених Карлссоном в передмісті Алінгсас на заході країни, були намиста, браслети і шпильки – загалом 50 предметів, вік яких може сягати 2,5 тисячі років.
За словами археологів, подібні знахідки в лісі дуже рідкісні – це можуть бути дари, які стародавні скандинави підносили своїм богам. Або ж власники прикрас хотіли забрати їх з собою після смерті, втопивши в болоті.
Фото: gp.se
Скарб був знайдений поруч з каменями на лісовій підстилці. Ймовірно його вирили тварини, кинувши на відкритому місці.
"Більшість предметів могли належати одній або кільком жінкам високого походження", – вважає професор археології Гетеборзького університету Йохан Лінг.
Найдивовижніше – це те, що прикраси збереглися в настільки гарному стані, що спочатку Томас Карлссон вирішив, що це репліка.
Зараз на місці знахідки працюють археологи, а на шведського картографа чекає винагорода.
Нагадаємо, минулого року в Норвегії археологи почали розкопки на місці знахідки древнього корабля вікінгів, який випадково помітили під час сільськогосподарських робіт.
А цього місяця біля єгипетського Луксора виявили загублене місто, яке може стати справжнім археологічним відкриттям століття.