У Швеції зробили археологічне відкриття 2600-річної давнини

Звичайний швед випадково натрапив в лісі на справжні скарби з Бронзового століття – вони належали одній або кільком "леді" тих часів

У Швеції картограф Томас Карлссон, гуляючи лісом, випадково натрапив на справжні артефакти – скарб часів Бронзового століття.

Реклама

Про це повідомляє Goteborgs-Posten.

Серед знахідок, виявлених Карлссоном в передмісті Алінгсас на заході країни, були намиста, браслети і шпильки – загалом 50 предметів, вік яких може сягати 2,5 тисячі років.

За словами археологів, подібні знахідки в лісі дуже рідкісні – це можуть бути дари, які стародавні скандинави підносили своїм богам. Або ж власники прикрас хотіли забрати їх з собою після смерті, втопивши в болоті.

Реклама Фото: gp.se

Скарб був знайдений поруч з каменями на лісовій підстилці. Ймовірно його вирили тварини, кинувши на відкритому місці.

"Більшість предметів могли належати одній або кільком жінкам високого походження", – вважає професор археології Гетеборзького університету Йохан Лінг.

Найдивовижніше – це те, що прикраси збереглися в настільки гарному стані, що спочатку Томас Карлссон вирішив, що це репліка.

Зараз на місці знахідки працюють археологи, а на шведського картографа чекає винагорода.

Реклама

Нагадаємо, минулого року в Норвегії археологи почали розкопки на місці знахідки древнього корабля вікінгів, який випадково помітили під час сільськогосподарських робіт.

А цього місяця біля єгипетського Луксора виявили загублене місто, яке може стати справжнім археологічним відкриттям століття.