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У Швеції терорист накинувся з ножем на перехожих: фото з місця атаки

3 березня, 21:58

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Чоловік серед білого дня почав різати людей на вулиці Ветланди

Молодик скоїв збройний напад на перехожих в Швеції, в результаті якого щонайменше вісьмох осіб було поранено, деякі з них знаходяться в критичному стані.

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Про це повідомляє The Local.

Інцидент стався вдень 3 березня в місті Ветланда на півдні країни. Співробітники поліції оперативно втрутилися в ситуацію і, нейтралізувавши, затримали зловмисника. Ним виявився молодий чоловік віком близько 20 років. За непідтвердженою інформацією він використовував ніж.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Фото: REUTERS/Carl Carlert

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Наразі він знаходиться в госпіталі під охороною. Допускається, що злочинець діяв самостійно.

Спочатку злочин класифікували як замах на вбивство, але пізніше його перекваліфікована як підозру в скоєнні теракту.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Фото: REUTERS/Carl Carlert

"Ми з'ясовуємо, чи був терористичний мотив", – заявила начальниця місцевої поліції Малена Гранн.

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Фото: REUTERS/Carl Carlert

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вже засудив напад.

"Ми відповімо на ці страхітливі дії колективною силою нашого суспільства. Нам нагадали, наскільки крихке наше безпечне існування", – сказав голова уряду, закликавши шведів підтримати постраждалих.

Фото: REUTERS/Carl Carlert
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Фото: REUTERS/Carl Carlert

Нагадаємо, в листопаді у Відні сталося декілька терактів в ресторанах, синагозі і єврейському центрі, розташованих в різних куточках міста. В результаті загинули не меншя к сім осіб і ще 15 були поранені.

А в жовтні одразу кілька різних терактів сталися у Франції – спочатку зловмисник напав з мачете на прихожан в соборі в Ніцці, а потім чоловік з пістолетом погрожував перехожим в Авіньйоні.

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Швеція тероризм теракти терористична загроза
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