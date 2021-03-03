У Швеції терорист накинувся з ножем на перехожих: фото з місця атаки

Молодик скоїв збройний напад на перехожих в Швеції, в результаті якого щонайменше вісьмох осіб було поранено, деякі з них знаходяться в критичному стані.

Реклама

Про це повідомляє The Local.

Інцидент стався вдень 3 березня в місті Ветланда на півдні країни. Співробітники поліції оперативно втрутилися в ситуацію і, нейтралізувавши, затримали зловмисника. Ним виявився молодий чоловік віком близько 20 років. За непідтвердженою інформацією він використовував ніж.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Реклама

Наразі він знаходиться в госпіталі під охороною. Допускається, що злочинець діяв самостійно.

Спочатку злочин класифікували як замах на вбивство, але пізніше його перекваліфікована як підозру в скоєнні теракту.

Фото: REUTERS/Carl Carlert

"Ми з'ясовуємо, чи був терористичний мотив", – заявила начальниця місцевої поліції Малена Гранн.

Реклама

Фото: REUTERS/Carl Carlert

Прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен вже засудив напад.

"Ми відповімо на ці страхітливі дії колективною силою нашого суспільства. Нам нагадали, наскільки крихке наше безпечне існування", – сказав голова уряду, закликавши шведів підтримати постраждалих.

Реклама Фото: REUTERS/Carl Carlert

Нагадаємо, в листопаді у Відні сталося декілька терактів в ресторанах, синагозі і єврейському центрі, розташованих в різних куточках міста. В результаті загинули не меншя к сім осіб і ще 15 були поранені.

А в жовтні одразу кілька різних терактів сталися у Франції – спочатку зловмисник напав з мачете на прихожан в соборі в Ніцці, а потім чоловік з пістолетом погрожував перехожим в Авіньйоні.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама