У Словаччині влада заборонила відпочивати за кордоном: порушникам загрожує великий штраф

До 1 тисячі євро потрібно буде заплатити порушникам

У Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію через COVID-19, влада ухвалила рішення тимчасово заборонити жителям країни виїжджати на відпочинок за кордоном.

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Про це повідомляє Noviny.sk.

Тим, хто порушуватиме заборону, загрожує штраф в розмірі 1 тисячі євро.

Поки невідомо, чи виплатить держава компенсацію туристичним агентствам, однак, влада впевнена, що такі заходи допоможуть стримати пандемію. Обмеження на поїздки за кордон не стосуватимуться тих, хто їздить у відрядження.

Наразі по всій території спостерігається поширення нових мутацій коронавірусу.

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Нагадаємо, в січні в Словаччині були зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.

Ми також повідомляли, що в Ірландії готелі, бари, ресторани та інші підприємства в сфері гастрономії та гостинності залишаться закритими щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.

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