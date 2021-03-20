У Словаччині влада заборонила відпочивати за кордоном: порушникам загрожує великий штраф

У Словаччині через несприятливу епідеміологічну ситуацію через COVID-19, влада ухвалила рішення тимчасово заборонити жителям країни виїжджати на відпочинок за кордоном.
Про це повідомляє Noviny.sk.
Тим, хто порушуватиме заборону, загрожує штраф в розмірі 1 тисячі євро.
Поки невідомо, чи виплатить держава компенсацію туристичним агентствам, однак, влада впевнена, що такі заходи допоможуть стримати пандемію. Обмеження на поїздки за кордон не стосуватимуться тих, хто їздить у відрядження.
Наразі по всій території спостерігається поширення нових мутацій коронавірусу.
Нагадаємо, в січні в Словаччині були зафіксовані перші випадки зараження "британським" штамом коронавірусу.
Ми також повідомляли, що в Ірландії готелі, бари, ресторани та інші підприємства в сфері гастрономії та гостинності залишаться закритими щонайменше до середини літа через високий рівень випадків захворювання на COVID-19.
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