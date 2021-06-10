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У в'язницю за ляпас президенту: суд виніс вирок кривднику Макрона

10 червня 2021 18:27

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Суд оперативно розглянув справу про напад на президента Франції і виніс досить лояльний вирок – прокуратура вимагала куди жорсткішого покарання

У нападника в голові була "ідеологічна каша", вважають слідчі. Фото: колаж "Сьогодні"

У нападника в голові була "ідеологічна каша", вважають слідчі. Фото: колаж "Сьогодні"

Француз Деміан Тарел, який дав ляпаса президенту своєї країни Еммануелю Макрону, проведе чотири місяці у в'язниці за напад на главу держави.

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Про це повідомляє BFMTV.

Таке рішення прийняв суд міста Валанс, який розглядав цю подію. Також чоловікові дали 14 місяців позбавлення волі умовно з двома роками відтермінування. В цей час Тарел буде зобов'язаний відвідувати психіатра, а також йому заборонено здійснювати нові правопорушення.

Крім того, йому на 5 років заборонено володіти зброєю, а також протягом 3 років обіймати будь-які державні посади.

Прокуратура домагалася для обвинуваченого 18 місяців позбавлення волі. Хоча за французьким законодавством таке покарання може каратися аж до трьох років у в'язниці.

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Однак полегшити вирок могло те, що 28-річний підсудний визнав вину. На суді він заявив, що "діяв інстинктивно, щоб висловити невдоволення", а також про свої ультраправі переконання, і зізнався у симпатіях до руху "жовтих жилетів".

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Також Тарел сказав, що, крім ляпаса, вони з другом розглядали і декілька інших варіантів для протесту – дістати прапор чи жовтий жилет або кинути в Макрона яйцем або тортом.

Нагадаємо, що інцидент стався лише позавчора, 8 червня, в муніципалітеті Тен-л'Ермітаж, під час турне Макрона французькими регіонами. Зважаючи на свою важливість, суд проходив в екстреному порядку.

Під час обшуків у Деміана Тарела виявили багато різної символіки: копію книги "Майн кампф", зброю, радянський прапор, японські комікси і військові симулятори.

Про що ще говорять в Україні та світі 10 червня дивіться у відеосюжеті:

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