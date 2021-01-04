У Великій Британії вводять третій національний локдаун

Ситуація з коронавірусом в країні погіршилася

У Великій Британії через погіршення ситуації з коронавірусом вводять третій національний локдаун.

Реклама

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Влада Британії закликає громадян залишатися вдома і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.

Станом на вечір 4 січня в Британії зафіксували 2,65 мільйона випадків зараження коронавірусом. За останню добу було майже 55 тисяч нових випадків. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 75 тисяч осіб.

Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною, яка отримала вакцину проти коронавірусу COVID-19 для масової вакцинації.

Реклама

Раніше ми писали, що британські медики виявили на південному сході Англії безліч випадків зараження новим видом коронавірусу, який мутував та який викликає COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама