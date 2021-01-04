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У Великій Британії вводять третій національний локдаун

4 січня, 22:24

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Ситуація з коронавірусом в країні погіршилася

У Великій Британії через погіршення ситуації з коронавірусом вводять третій національний локдаун.

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Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Влада Британії закликає громадян залишатися вдома і дотримуватися всіх необхідних заходів безпеки.

Станом на вечір 4 січня в Британії зафіксували 2,65 мільйона випадків зараження коронавірусом. За останню добу було майже 55 тисяч нових випадків. Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 75 тисяч осіб.

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Нагадаємо, Велика Британія стала першою країною, яка отримала вакцину проти коронавірусу COVID-19 для масової вакцинації.

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Раніше ми писали, що британські медики виявили на південному сході Англії безліч випадків зараження новим видом коронавірусу, який мутував та який викликає COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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