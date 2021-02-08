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В Угорщині дозволили вакцинацію російською вакциною

8 лютого, 00:57

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

До цього "Супутник V" не був схвалений жодною країною Євросоюзу

Угорщина стала першим членом Європейського союзу, який затвердив російську вакцину від коронавірусу "Супутник V" для загального використання.

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Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Уряд Угорщини повідомив, що близько 40 тисяч доз російської вакцини вже готові для поширення. Загалом Угорщина замовила 2 мільйони доз "Супутника V", які мають надійти протягом наступних трьох місяців.

Тепер в Угорщині дозволено застосування чотирьох вакцин – Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca і "Супутник V".

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Угорщина також стала першою країною ЄС, яка замовила вакцину від китайської компанії Sinopharm – вона має намір отримати 5 млн доз і почати вакцинацію в лютому.

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Нагадаємо, Австрія готова виробляти російську вакцинуабо вакцину з Китаю в разі їх реєстрації європейським регулятором.

Тим часом в Литві заявили, що не мають наміру вакцинувати своїх громадян російською вакциною від коронавірусу "Супутник V", назвавши її "гібридною зброєю" президента РФ Володимира Путіна.

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Росія Угорщина вакцина коронавірус
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