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Вакцина AstraZeneca може викликати рідкісний неврологічний розлад

7 травня, 17:13

Віталій Семченко Віталій Семченко

Європейський регулятор лікарських засобів почав розгляд скарг щодо появи подібного побічного ефекту серед вакцинованих

Фото: REUTERS/Yves Herman

Фото: REUTERS/Yves Herman

Британська вакцина AstraZeneca (Vaxzevria) може викликати синдром Гієна -Барре. Це патологія, яка супроводжується слабкістю м'язів, аж до паралічу.

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Про це повідомляє Reuters.

З цієї причини Європейський регулятор лікарських засобів почав розгляд скарг щодо появи подібного побічного ефекту серед вакцинованих. Експерти просять у компанії більш детальну інформацію про випадки захворювання.

Синдром Гієна-Барре – це неврологічна хвороба, яка проявляється млявими парезами і паралічами, порушеннями чутливості, вегетативними розладами.

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Фото: колаж "Сьогодні"

Більшість випадків виникають після бактеріальної або вірусної інфекції і розвиваються протягом декількох днів або тижнів. Це рідкісний стан, пов'язаний з респіраторними і кишковими інфекціями, а також деякими щепленнями.

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Як повідомлялося раніше, ризики появи церебрального венозного тромбозупісля застосування вакцин Pfizer і Moderna приблизно такі ж, як після препарату AstraZeneca.

Також ми писали, що в США у чоловіка через чотири дні після вакцинації Johnson & Johnson на більшій частині тіла почала злазити шкіраі з'явився яскраво-червоний висип.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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