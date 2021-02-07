Вакцина AstraZeneca не допомагає від тяжких форм південноафриканського COVID-19

Компанія AstraZeneca визнала, що її вакцина забезпечує захист від захворювань, спричинених південноафриканським варіантом COVID-19, які протікають у легкій формі.

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Про це повідомила міжнародна ділова газета Financial Times.

Такий результат показали дослідження, проведені південноафриканськими і британськими вченими.

"Оксфордський університет та AstraZeneca почали адаптувати вакцину проти південноафриканського варіанту COVID-19, аби вона була готова до осені", – сказав представник AstraZeneca виданню.

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Він підкреслив, що вакцина може захистити від тяжких захворювань, оскільки активність антитіл еквівалентна пропорціям в інших вакцинах від COVID-19. А ті препарати, у свою чергу, продемонстрували ефективність проти більш тяжких форм коронавірусного захворювання. Особливо коли інтервал імунізації становить 8-12 тижнів.

Нагадаємо, Володимир Путін нарощує вплив у світі за допомогою вакцини "Супутник V".

Крім того, Китай затвердив широке використання вакцини Sinovac: Україна раніше замовила препарат.

Найефективнішою з вакцин від коронавірусу у світі визнали американо-німецьку Pfizer. Завершують список AstraZeneca і китайська Sinovаc – дивіться в нашому сюжеті:

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