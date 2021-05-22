Русский
$ 27,47
33,52
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Вакцинація заробітчан на кордоні з Польщею: чому це вигідно Україні

22 травня, 15:55

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Україна може заощадити вакцину для інших громадян, якщо Польща зробить щеплення українським працівникам

Імунолог пояснив ініціативу Польщі вакцинувати українських заробітчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

Імунолог пояснив ініціативу Польщі вакцинувати українських заробітчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

У Польщі прийняли рішення вакцинувати заробітчан відразу ж на кордоні, щоб захистити власне населення від поширення коронавірусу. Колишній головний імунолог Києва Олег Назар вважає це не просто нормальною практикою, а ще й вигідною для України.

Реклама

Про це він розповів порталу "Обозреватель".

"Це відноситься до сфери захисту населення від інфекційного захворювання. Якщо якась країна пускає до себе іноземців на сезонну роботу або на постійну, вони, тобто люди, які мігрують, можуть завезти якусь інфекцію. Їх потрібно вакцинувати. Таким чином Польща захищає власних громадян від спалахів", – уточнив лікар.

Він звернув увагу, що у тих, хто отримав вакцину, значно менше шансів заразитися самим і поширити інфекцію. А для України така ініціатива вигідна, адже країна заощадить дози вакцини.

В тренді
У Китаї прогнозують нову пандемію і це не коронавірус. Що занепокоїло вчених?
Китайські вчені побоюються пандемії пташиного грипу
В тренді
Число смертей від COVID-19 в світі в два-три рази більше офіційних даних – ВООЗ
В тренді
Поширюють собаки, а заражаються діти – вчені знайшли новий коронавірус
Новий вірус передається людині від собак

Вакцинувати заробітчан почнуть відразу ж, як тільки надійдуть дози замовленої однодозної вакцини Johnson&Johnson.

Реклама

Нагадаємо, на тлі припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просили владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан.

Ми також повідомляли, що польський уряд збирається зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

У Німеччині вухаті
У Німеччині вухаті "Запорожці" продають дорожче за раритетні MaseratiАвто
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікатор
Заробітчан у Польщі змусять платити податки: як працюватиме код-ідентифікаторЕкономіка
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективність
Третя доза – коронавірус стрімко мутує і вакцини втрачають ефективністьУкраїна
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновок
Зеленський порівняв зарплати в Україні та Польщі і зробив несподіваний висновокЕкономіка
"Я вражена, як ви захищаєте громадян": прем'єр Естонії приїхала на Донбас (фото)Донбас
В Україні може з’явитися своя система ПРО
В Україні може з’явитися своя система ПРО "Залізний купол"Україна

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти