Вакцинація заробітчан на кордоні з Польщею: чому це вигідно Україні

Україна може заощадити вакцину для інших громадян, якщо Польща зробить щеплення українським працівникам

Імунолог пояснив ініціативу Польщі вакцинувати українських заробітчан. Фото: REUTERS/Jennifer Lorenzini

У Польщі прийняли рішення вакцинувати заробітчан відразу ж на кордоні, щоб захистити власне населення від поширення коронавірусу. Колишній головний імунолог Києва Олег Назар вважає це не просто нормальною практикою, а ще й вигідною для України.

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Про це він розповів порталу "Обозреватель".

"Це відноситься до сфери захисту населення від інфекційного захворювання. Якщо якась країна пускає до себе іноземців на сезонну роботу або на постійну, вони, тобто люди, які мігрують, можуть завезти якусь інфекцію. Їх потрібно вакцинувати. Таким чином Польща захищає власних громадян від спалахів", – уточнив лікар.

Він звернув увагу, що у тих, хто отримав вакцину, значно менше шансів заразитися самим і поширити інфекцію. А для України така ініціатива вигідна, адже країна заощадить дози вакцини.

Вакцинувати заробітчан почнуть відразу ж, як тільки надійдуть дози замовленої однодозної вакцини Johnson&Johnson.

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Нагадаємо, на тлі припливу до Польщі працівників з України місцеві роботодавці просили владу дати їм можливість вакцинувати заробітчан.

Ми також повідомляли, що польський уряд збирається зобов'язати найманих працівників платити податки – з цією метою їм почнуть видавати коди-ідентифікатори.

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