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Вакцинованим від COVID-19 американцям дозволять в'їзд у ЄС

26 квітня, 04:33

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Європейська комісія буде рекомендувати відновлення трансатлантичних туристичних поїздок завдяки швидким темпам вакцинації в США

Громадяни Сполучених Штатів, повністю вакциновані проти COVID-19, зможуть відвідати Європейський Союз влітку.

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Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, передає The New York Times.

"Наскільки я розумію, американці використовують вакцини, схвалені Європейським агентством з лікарських засобів. Це уможливить вільне пересування і поїздки в Європейський Союз", – заявила глава Єврокомісії.

Вона зазначила, що Європейська комісія має намір рекомендувати відновлення трансатлантичних туристичних поїздок, з урахуванням швидких темпів вакцинації в США і активних переговорів між місцевою владою та Європейським союзом про визнання "паспортів вакцинації" один одного.

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Водночас дер Ляйен уточнила, що відновлення поїздок залежатиме від епідеміологічної ситуації.

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Тим часом Державний департамент США планує найближчим часом відновити свої рекомендації про закордонні поїздки американців, після чого близько 80% країн потраплять до категорії "не подорожувати".

Нагадаємо, в США ввели вже понад 200 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу – це в середньому по 3 мільйони щеплень на день.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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