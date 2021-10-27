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Вдвічі збільшать армію: Польща готується до імперських амбіцій Путіна

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
27 жовтня, 11:29
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Білорусь та Росія змусили польську владу йти на радикальні заходи – представлено важливий військовий законопроєкт
Польську армію готують до можливої війни. Колаж "Сьогодні"
Польську армію готують до можливої війни. Колаж "Сьогодні"

У Польщі не лише будують паркан на кордоні, але й збираються суттєво зміцнити армію у зв'язку з небезпечним російським сусідом та новим міграційним викликом з боку Білорусі. Правляча партія "Право і справедливість" представила план збільшення чисельності війська більш ніж у два рази.

Про це пише Європейська правда.

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Голова партії та віцепрем'єр Ярослав Качінський і міністр оборони Маріуш Блащак представили законопроєкт, яким пропонується збільшити оборонний бюджет, а армія має зрости щонайменше до 250 тисяч військових (зараз близько 128 тис.) та 50 тисяч резервістів. Вони розраховують, що таким чином Польща стане одним із найсильніших членів НАТО.

"Ми виключаємо ідею про те, що армія має бути невеликою і добре озброєною. На нашу думку, армія має бути великою і добре озброєною", – сказав Качінський.

Він пояснив, що такі радикальні заходи необхідні у світлі погіршення міжнародної ситуації. За його словами, поряд – Росія з "імперськими амбіціями", а тепер ще й Білорусь розпочала гібридну війну з використанням мігрантів.

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"Якщо ми хочемо уникнути гіршого, тобто війни, то ми повинні діяти відповідно до старої формули: хочеш миру – готуйся до війни. Або щоб не було війни: хочеш миру – будуй сильну армію", – наголосив віцепрем'єр.

Лукашенко вже дістав поляків

  • Уже на початку вересня Польща ввела надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення прийняв президент країни Анджей Дуда.
  • Польща вирішила піти шляхом України і має намір збудувати на кордоні з Білоруссю стіну, щоб вирішити проблеми міграційного терору.
  • А в Німеччині навіть почали розслідування про причетність Лукашенка до міграційного терору. Там кажуть, що після прибуття мігрантів до Мінська білоруські прикордонники перевозять їх на кордон з Польщею, звідки нелегали добираються до Німеччини. Зазначається, що тільки із серпня за такою схемою в Німеччину незаконно перебралися майже 4 тисячі мігрантів.

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