"Велич демократії". В Іспанії помилували лідерів сепаратистів Каталонії

Каталонських політиків ув'язнили "не за їхні ідеї", а "за їхні вчинки, що суперечать демократії", стверджує прем'єр-міністр Санчес

Іспанський прем'єр намагається відкрити нову сторінку у відносинах з бунтівної Каталонією. Фото: колаж "Сьогодні"

Уряд Іспанії офіційно помилував дев'ятьох лідерів Каталонії, причетних до організації та проведення референдуму про "незалежність" регіону в 2017 році.

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Про це повідомляє El Pais.

Прем'єр-міністр Педро Санчес назвав цей день "новою сторінкою для діалогу".

"Цього дня ми з великим оптимізмом дивимося в майбутнє. Ми хочемо відкрити новий час для діалогу і возз'єднання та раз і назавжди покласти край конфронтації. Іспанська демократія сьогодні демонструє свою велич. Ми перегорнемо цю сторінку і повернемося на шлях, з якого не варто було сходити", – сказав Санчес 22 червня.

Реклама Перед оголошенням цього непростого рішення відбулося засідання іспанського Кабміну / Фото: REUTERS

За його словами, каталонські політики були ув'язнені "не за свої ідеї", а "за свої вчинки, що суперечать демократії".

Прем'єр закликав іспанських і каталонських лідерів "зосередити всі свої сили на поліпшенні життя громадян".

Отже, на свободу вийдуть каталонські сепаратисти, яких раніше засудили до 9-13 років в'язниці за підбурювання до заколоту і/або розтрату держкоштів (їх витратили на організацію референдуму):

колишній віце-президент женералітату Каталонія та екс-міністр економіки і фінансів Оріоль Жункерас (13 років);

екс-прес-секретар та радник президента Хорді Турула (12 років);

колишня очільниця парламенту Карме Форкаделл (11,5 років);

екс-міністр закордонних справ та інституційних відносин Рауль Ромева (12 років);

екс-міністерка праці та соціальних справ Басса Болл (12 років);

екс-міністр територіального розвитку Жозеп Рулл (10,5 років);

екс-міністр внутрішніх справ Жоакім Форн (10,5 років);

екс-голова Каталонського національних зборів Хорді Санчес (9 років); Росію можуть позбавити Євро-2020: український депутат звернувся до УЄФА

Реклама президент громадської організації Òmnium Cultural Жорді Куіксарт (9 років).

Арешт і суд над каталонськими лідерами спровокував хвилю протестів в регіоні. Фото: REUTERS/Susana Vera

Помилування буде умовним – за умовами укладеної угоди каталонські політики протягом п'яти років не можуть коментувати дане рішення.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року Каталонії відбувся референдум про відокремлення від Іспанії, на якому 90,18% проголосували за незалежність автономного співтовариства. Ані Україна, ані решта світу ці результати не визнали, а організаторів голосування затримали.

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Колишній лідер Каталонії Карлес Пучдемон втік з Іспанії до Бельгії, але після того, як Європарламент позбавив його депутатської недоторканності, а на батьківщині видали ордер на його арешт, він здався місцевій прокуратурі.

Про що ще говорять в Україні та світі 22 червня, дивіться у відеосюжеті: