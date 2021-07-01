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Угорщина закрила кордон з Україною: для кого зроблять виняток

1 липня 2021 16:20

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Будапешт до кінця місяця заборонив впускати людей і машини через пункти пропуску "Барабаш-Косино" і "Лонья-Дзвінкове"

Угорська влада боїться, що коронавірус з України викличе новий спалах пандемії

Угорська влада боїться, що коронавірус з України викличе новий спалах пандемії / Фото: ГПСУ

Не минуло й місяця після того, як влада Угорщини вирішила впускати українців з COVID-паспортами, країна обмежила пропуск людей через два прикордонні пункти протягом липня.

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Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

Відповідне рішення було прийнято головним управлінням поліції Угорщини. Обмеження торкнеться пунктів пропуску "Барабаш-Косино" і "Лонья-Дзвінкове" і діятиме з 2 по 30 липня.

"Просимо врахувати вищезазначену інформацію під час планування закордонних подорожей. Також наголошуємо, що з українського боку усі пункти пропуску на кордоні з Угорщиною працюють", – додали прикордонники.

Як пишуть угорські ЗМІ, міністр внутрішніх справ країни Шандор Пінтер вирішив обмежити роботу прикордонних пунктів "з метою запобігання ризику поширення епідемії" COVID-19.

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Виняток зроблять лише для людей, які в'їжджають в Угорщину з прикордонних населених пунктів для вакцинації від коронавірусу. Але після цього їм доведеться повернутися до України.

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Варто зазначити, що загалом на українсько-угорському кордоні облаштовані п'ять прохідних пунктт, однак через коронавірусну пандемії з них залишалися робочими лише два.

Тим часом, Кабмін України схвалив Угода з урядом Перу про взаємне скасування віз для короткострокового перебування громадян.

Смотрите подробнее, о чем еще говорят в Украине и мире 1 июля:

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