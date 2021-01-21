"Правильно і необхідно": Меркель вимагає звільнити Навального негайно

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель від імені федерального уряду закликала Росію звільнити опозиціонера Олексія Навального, якого затримали 17 січня після прильоту до Москви.
Про це Меркель заявила журналістам під час брифінгу в Берліні 21 січня.
"Так, я, як і весь уряд ФРН, вимагаю негайно звільнити Навального. Ми вважаємо, це було б абсолютно правильно і необхідно", – сказала голова уряду.
Нагадаємо, що співробітники Федеральної служби виконання покарань РФ затримали Олексія Навального в аеропорту "Шереметьєво", куди він прилетів з Німеччини, де із серпня перебував на лікуванні після отруєння бойовою речовиною "Новачок".
Хімкинський міський суд прийняв рішення про превентивний захід – утримання опозиціонера під вартою протягом місяця, до 15 лютого. Його звинувачують в порушенні зобов'язань, накладених вироком у так званій справі "Ів Роше". При цьому сам суд проходив у відділенні поліції та із численними порушеннями.
Більше про те, за що заарештували Олексія Навального і в чому його звинувачують на батьківщині, читайте в нашому матеріалі.
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