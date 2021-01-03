Вірус-мутант з Британії завезли ще до однієї країни

Всі інфіковані раніше повернулися зі Сполученого Королівства

"Британський" штам коронавірусу вперше підтвердили ще в одній країні Європейського Союзу – 12 випадків інфікування виявили на Кіпрі.

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Про це повідомляє Reuters, посилаючись на Міністерстві охорони здоров'я цієї країни.

Зазначається, що всі заражені раніше прибули із Сполученого Королівства після 20 грудня.

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"Всі позитивні зразки прибулих із Сполученого Королівства були відправлені до Кіпрського інституту неврології та генетики... У 12 з 19 зразків, досліджених з 6 по 20 грудня 2020 року, був ідентифікований штам VOC 202012/01", – наголошується в заяві МОЗ Кіпру.

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Тестування проводилося в рамках широкої програми Європейського центру профілактики та контролю захворювань.

Нагадаємо, в грудні на Кіпрі почалася програма масової вакцинації населення від коронавірусної інфекції. Одним з тих, кому ввели препарат Pfizer/BioNTech, став президент Нікос Анастасіадіс.

Ми також писали, що в Італії виявили черговий штам коронавірусу COVID-19, дуже схожий на той, що поширюється зараз у Великій Британії, але не ідентичний йому.

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