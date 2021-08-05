У Франції та Німеччині будуть вводити третю дозу вакцини проти СOVID-19

Французький та німецький уряди вирішили у вересні ревакцинувати від коронавірусу вразливі групи населення, незважаючи на заклики ВООЗ

Німеччина та Франція будуть ревакцинувати від COVID / колаж "Сьогодні"

Німеччина і Франція мають намір ревакцинувати третьою, бустерной, дозою проти COVID-19 найбільш вразливі верстви населення з вересня, незважаючи на заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я(ВООЗ) не робити цього, поки не буде вакциновано більшість людей у бідних країнах.

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Про це повідомляє France24.

Так, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція працює над введенням третіх доз вакцини від коронавірусу для літніх і вразливих людей з вересня.

"Третя доза, ймовірно, буде необхідна не для всіх відразу, але в будь-якому разі для найбільш вразливих і найстарших", – цитує його видання.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини також заявило, що з вересня мають намір надати бустерні дози пацієнтам з ослабленим імунітетом, літнім людям і мешканцям будинків для людей похилого віку.

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На звинувачення ВООЗ багатих країн у надмірному використанні вакцини Німеччина вже заявила, що пожертвує біднішим країнам не менш як 30 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

"Ми хочемо забезпечити вразливі групи у Німеччині профілактичним третім щепленням і водночас підтримати вакцинацію якомога більшої кількості людей у світі", – зазначили в МОЗ Німеччини.

Слід зазначити, що незгодні із заявами ВООЗ про третю ревакцинації і в Вашингтоні. Виступаючи на прес-конференції, секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила, що якщо США вважатимуть за необхідне ввести бустерну, третю дозу вакцини, то вони це зроблять.

Зазначимо, на сьогодні у Франції та Німеччині хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали відповідно 64,5% і 62% громадян країни, при цьому 49% французів і 53% німців були повністю вакциновані.

Нагадаємо, глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус закликав у середу припинити ревакцинацію щонайменше до кінця вересня, заявивши, що для багатьох країн неприпустимо використовувати більше глобальних поставок вакцин, щоб жителі бідних країн могли пройти хоча б початковий курс вакцинації.

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Щодо України, то зараз у нашій країні триває 5-й етап вакцинації – отримати препарат проти COVID-19 можуть всі бажаючі віком від 18 років.

Загалом із початку кампанії в Україні щеплено 5 911 202 особи. Вакцинацію завершили вже 2 151 799 людей – вони отримали дві дози препарату.

Також в Україні розглядається варіант введення заборони на відвідування громадських місць і заходів без паспорта вакцинації від коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус NEW: штам Дельта