У Франції почалася третя хвиля коронавірусу

Прем'єр Кастекс вважає виходом з ситуації, що склалася, масову вакцинацію населення

Слідом за Німеччиною, де минулого тижня оголосили початок третьої хвилі коронавірусної пандемії, аналогічну заяву зробила влада Франції.

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Як повідомляє France24, першим про це заявив прем'єр-міністр Жан Кастекс, виступаючи у французькому парламенті 16 березня.

"Франція вступила в свого роду третю хвилю", – сказав французький прем'єр.

Кастекс назвав характерною особливістю цього періоду появу багатьох різних штамів інфекції, а велика важливість приділяється успіху національної імунізаційної кампанії.

"Ми знаємо, що саме масова вакцинація дозволить нам вийти з цього [третьої хвилі – ред.]", – сказав очільник Кабміну.

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Крім того, Жан Кастекс натякнув на те, що в столичному регіоні, зокрема Парижі, слідом за декількома іншими найближчими днями можуть бути введені жорсткі карантинні заходи.

Варто зазначити, що Франція стала однією з багатьох європейських країн, які відмовилися використовувати препарат від COVID-19 виробництва AstraZeneca. Незважаючи на це, за останню добу в країні ввели понад 144 тис. доз вакцини, а загалом з початку імунізаційної кампанії – майже 5,3 млн.

Відео: Сьогодні За час пандемії у Франції виявили понад 4 млн випадків COVID-19, близько 90 тис. з них мали летальні наслідки. У зв'язку з важкою ситуацією через епідемію Франція посилила карантин.

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