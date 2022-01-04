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У Франції виявлено новий штам COVID-19 – вже почав "косити" людей

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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4 січня, 10:14
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Вчені не виключають, що цей варіант коронавірусу може бути більш заразним, ніж попередні
До Франції із Африки завезли новий варіант вірусу. Колаж "Сьогодні"
До Франції із Африки завезли новий варіант вірусу. Колаж "Сьогодні"

На півдні Франції помічено новий варіант коронавірусу, яким заразилися вже більше десятка людей. Вчені припускають, що він може бути ще заразнішим, ніж попередні штами. Про це повідомляє DW.

Новий штам до Франції завіз мандрівник, котрий повернувся з Камеруну. Виявилося, що він встиг заразити 12 людей – тести показали у інфікованих "атипову комбінацію мутацій".

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Цей варіант вірусу виявили вчені Середземноморського інституту інфекційних захворювань у Марселі, а назвали його тимчасово B.1.640.2. Попередньо вдалося встановити, що у новому варіанті виявлено 46 мутацій. Але це дослідження має пройти експертну оцінку.

Вчені не виключають, що цей варіант коронавірусу може бути заразнішим, ніж попередні. Його вивчення поки що лише на початковому етапі.

Варто зазначити, що у Франції зараз домінує штам "Омікрон" – 60% від усіх заражень.

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Ситуація з COVID-19

  • Зараз світ атакує нова ковід-хвиля – штам "Омікрон" виявлено вже у понад 100 країнах світу. Особливість цього варіанта коронавірусу в тому, що він досить швидко минає, хоча поширюється рекордно швидко. Нещодавно мільярдер Білл Гейтс давав прогноз, коли закінчиться пандемія.
  • Тим часом "Омікрон" дістався України. Тільки минулої доби в нашій країні померло від ковіду 135 людей, а заражень – майже дві тисячі. Ми розбиралися, коли чекати спалах "Омікрона" і яка вакцина може від нього захистити.
  • "Сьогодні" також зібрали прогнози, яким буде третій рік пандемії та що чекати українцям. Наразі вся Україна в жовтій карантинній зоні, а головний санітарний лікар обіцяє, що вже скоро всі охочі українці зможуть отримати третю, бустерну дозу вакцини.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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