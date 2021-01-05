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У Франції передумали послаблювати карантин: діятимуть суворі обмеження

5 січня, 03:21

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Влада вирішила посилити карантин в різних частинах країни

У Франції через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада передумала послаблювати карантинні обмеження і замість цього навпаки, вирішила посилити карантин в різних частинах країни.

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Про це повідомляє RTL.

У деяких регіонах Франції комендантська година починатиметься на дві години раніше, тепер на вулиці заборонено буде перебувати з 18:00 до 6:00.

Також у країні планують скасувати відкриття закладів громадського харчування з 20 січня, як очікувалося раніше.

У разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватимпеться, влада Франції допускає введення жорсткішого карантину.

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До речі, станом на ніч 5 січня у Франції зафіксували 2,66 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Нещодавно у Франції поліція припинила масштабну вечірку, яку проводили напередодні Нового року всупереч карантинним обмеженням.

Також ми повідомляли, що вакцину виробництва Pfizer-BioNTech дозволили до використання у Франції.

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Франція карантин комендантська година коронавірус
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