У Франції передумали послаблювати карантин: діятимуть суворі обмеження

У Франції через несприятливу епідеміологічну ситуацію влада передумала послаблювати карантинні обмеження і замість цього навпаки, вирішила посилити карантин в різних частинах країни.

Реклама

Про це повідомляє RTL.

У деяких регіонах Франції комендантська година починатиметься на дві години раніше, тепер на вулиці заборонено буде перебувати з 18:00 до 6:00.

Також у країні планують скасувати відкриття закладів громадського харчування з 20 січня, як очікувалося раніше.

У разі, якщо ситуація з коронавірусом погіршуватимпеться, влада Франції допускає введення жорсткішого карантину.

Реклама

До речі, станом на ніч 5 січня у Франції зафіксували 2,66 мільйона випадків зараження коронавірусом.

Нещодавно у Франції поліція припинила масштабну вечірку, яку проводили напередодні Нового року всупереч карантинним обмеженням.

Також ми повідомляли, що вакцину виробництва Pfizer-BioNTech дозволили до використання у Франції.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама