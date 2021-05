У Франції після карантину відкривають Діснейленд

У Парижі знову відкривають парк атракціонів і розваг "Діснейленд".

Про це йдеться на сторінці парку в Twitter.

"Мрії збуваються! Паризький "Діснейленд" знову відкриє свої двері 17 червня", – заявила адміністрація парку.

[NEWS] Dreams really do come true! Disneyland® Park, Walt Disney Studios® Park, Disney & # 39; s Newport Bay Club and Disney Village will reopen on 17th June. https://t.co/JBVWPiXdA3 pic.twitter.com/rcSGiZbmGy