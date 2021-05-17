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У Франції після карантину відкривають Діснейленд

17 травня, 14:35

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Через пандемію коронавірусу відкриття парку розваг переносили двічі, однак, тепер будуть діяти посилені карантинні заходи

/ Фото: Depositphotos

У Парижі знову відкривають парк атракціонів і розваг "Діснейленд".

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Про це йдеться на сторінці парку в Twitter.

"Мрії збуваються! Паризький "Діснейленд" знову відкриє свої двері 17 червня", – заявила адміністрація парку.

Через пандемію коронавірусу в "Діснейленді" діятимуть посилені заходи безпеки, однак, що саме зміниться для відвідувачів, поки невідомо.

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У Франції з початку пандемії коронавірусу було зафіксовано понад 5,88 млн випадків коронавірусної інфекції, тільки за останню добу кількість хворих збільшилася ще на майже 14 тисяч.

Раніше в паризькому Діснейленді, який вважається однією з найбільших туристичних визначних пам'яток Європи, вирішили проводити вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, що з 3 квітня в країні діє загальнонаціональний локдаун, який включає комендантську годину, закриття дитсадків і шкіл, а також обмеження на переміщення.

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