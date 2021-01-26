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У Франції заборонили саморобні маски від COVID-19

26 січня, 20:25

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У громадських місцях рекомендовані хірургічні маски і FFP2

Уряд Франції видав указ, що забороняє використовувати у громадських місцях саморобні маски від коронавірусу, оскільки вони нібито не забезпечують достатнього захисту від нових, більш заразних варіантів COVID-19.

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Про це заявив міністр охорони здоров'я Олів'є Веран, передає The Guardian.

Він зазначив, що указ ґрунтується на рекомендаціях французьких експертів у сфері охорони здоров'я.

"Вища рада громадської охорони здоров'я, як і я, рекомендує французам не носити маски, які вони зробили вдома", – заявив Веран.

Міністр уточнив, що рекомендація також стосується промислових тканинних масок з низькими фільтрувальними якостями, які належать до категорії 2.

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Уряд рекомендував використовувати у громадських місцях тільки три типи масок: хірургічні, респіратори FFP2 і тканинні маски, які відповідають стандартам категорії 1.

Водночас не всі фахівці з охорони здоров'я у Франції згодні з цим указом. У місцевій медичній академії заявили, що немає наукових доказів того, що саморобні маски не забезпечують достатнього захисту при правильному носінні.

Французька влада при цьому визнає, що забезпечити виконання нового указу буде досить складно.

Нагадаємо, раніше в Німеччині ввели обов'язкове носіння масок підвищеного рівня захисту FFP2 у магазинах і в транспорті у федеральній землі Баварія.

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Франція захист маска коронавірус заборони
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