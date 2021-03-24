У Франції заборонили збиратися більше шести осіб

У країні також хочуть розширити зону дії карантину

Влада Франції запровадила заборону збиратися групами більше шести людей через безперервне зростання кількості нових заражень коронавірусом.

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Відповідне розпорядження Міністерство внутрішніх справ розіслало в усі поліцейські префектури країни ще у вівторок, передає AFP.

Згідно з розпорядженням голови французького МВС Жеральда Дарманена, заборона впроваджується у всіх регіонах, а не тільки в тих, де минулого тижня був введений карантин.

Крім того, ще в трьох департаментах країни мають намір запровадити карантин, який вже діє в 16-ти.

У середу офіційний представник уряду Габріель Аттал після щотижневої зустрічі щодо пандемії коронавірусу під головуванням президента Еммануеля Макрона заявив, що в департаментах Рона, Об і Ньєвр будуть закриті більшість підприємств, а жителів попросять не виходити з дому без важливої причини.

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Зазначається, що у Франції постійно зростає кількість важкохворих у реанімаційних палатах.

Нагадаємо, 16 березня влада Франції заявила, що в країні почалася третя хвиля коронавірусної пандемії. Тоді прем'єр Жан Кастекс натякнув, що в столичному регіоні, включаючи Париж, найближчими днями можуть бути запроваджені суворі карантинні заходи.

Ми також повідомляли, що Франція стала однією з багатьох європейських країн, які тимчасово відмовилися використовувати препарат від COVID-19 виробництва AstraZeneca .

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