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У Парижі "карантинний" план Макрона привів до погромів: що розлютило французів (відео)

20 липня 2021 10:21

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

Французів так розлютило нове рішення влади, що один пункт вакцинації залили водою, а інший – спалили

Протести у Франції. Колаж "Сьогодні"

Протести у Франції. Колаж "Сьогодні"

У Франції понад сто тисяч людей протестували проти нового "карантинного" плану влади, що у результаті переросло у масові погроми.

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Французів розлютила ідея президента Еммануеля Макрона, згідно з якою з серпня людям буде потрібна довідка про повний курс вакцинації, щоб відвідувати громадські місця. Вони вважають, що цей указ порушує права і свободи.

Але замість мирного протесту, люди зігнали злість проти нових карантинних обмежень на пунктах вакцинації: один залили водою, а другий – підпалили.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на днях Франція вирішила посилити боротьбу з COVID-19. Макрон у зверненні до нації заявив про значне погіршення ситуації c коронавірусом в країні. У країні ввели обов'язкову вакцинацію для медиків та інших категорій працівників, які можуть контактувати з "уразливими людьми".

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Тим часом в Україні з 21 липня стартує п'ятий етап вакцинації, щеплення зможуть отримати всі бажаючі – як за попереднім записом, так і в порядку живої черги.

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