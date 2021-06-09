Русский
$ 27,18
33,11
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Вода піднялася майже на метр. Рим затопило після потужної зливи (відео)

9 червня 2021 12:51

Денис Беспалов Денис Беспалов

Вулиці Рима після потужної зливи перетворилися на річки, у рятувальників було багато роботи

Потужна злива затопила вулиці Рима. Рятувальники евакуювали 40 дітей і шістьох вихователів з дитячого садка. Там вода піднялася майже на метр.

Реклама

У тому ж районі рятували людину, яка була заблокована в напівпідвальному приміщенні.

Всього за день рятувальників викликали на допомогу 50 разів. Через зливу, рух ускладнився на багатьох дорогах.

Читайте також: Злива затопила Дніпро. Вулиці перетворилися на річки, а в маршрутках протікають дахи (фото, відео)

В тренді
Еммануель Макрон отримав ляпаса на очах у натовпу (відео)
На президента Франції напали під час візиту в регіони. Фото: колаж "Сьогодні

Реклама

Городяни звинувачують міську владу в тому, що інфраструктура не готова до звичайних природних явищ.

Нагадаємо, в Україні 8 червня різко погіршилася погода. Зокрема, під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки. У Херсоні після сильного дощу вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді. Найбільше постраждали райони в низинах.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квитки
Атракціон небаченої щедрості: SkyUp і МАУ оголосили вигідні акції на квиткиЕкономіка
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо Донбасу
Варшава або Краків? Польща готова прийняти переговори щодо ДонбасуЄвросоюз
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІ
Російські хакери атакували Нідерланди під час розслідування катастрофи MH17 – ЗМІЄвросоюз
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)
ЄС ввів заборону на польоти над Білоруссю через інцидент із Ryanair – ЗМІ (оновлено)Транспорт
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддя
Слідство щодо MH17 відхилило свідчення про причетність ЗСУ до пуску ракети – суддяЄвросоюз
МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетіти
МАУ і SkyUp відкрили нові авіарейси на Балкани: на які курорти можна полетітиЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти