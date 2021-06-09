Вода піднялася майже на метр. Рим затопило після потужної зливи (відео)

Вулиці Рима після потужної зливи перетворилися на річки, у рятувальників було багато роботи

Потужна злива затопила вулиці Рима. Рятувальники евакуювали 40 дітей і шістьох вихователів з дитячого садка. Там вода піднялася майже на метр.

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У тому ж районі рятували людину, яка була заблокована в напівпідвальному приміщенні.

Всього за день рятувальників викликали на допомогу 50 разів. Через зливу, рух ускладнився на багатьох дорогах.

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Нагадаємо, в Україні 8 червня різко погіршилася погода. Зокрема, під удар стихії потрапили Харків і Херсон. Багато вулиць перетворилися на річки. У Херсоні після сильного дощу вода переливалася через бордюри на дорогах, а люди переходили вулицю по коліно у воді. Найбільше постраждали райони в низинах.