Вода замість Pfizer: французів "вакцинували" фізрозчином

У зв'язку з інцидентом в Еперне направили менеджера з охорони здоров'я для посилення безпеки процесу вакцинації

У Франції 140 жителям міста Еперне замість вакцини від коронавірусу Pfizer у центрі вакцинації зробили ін'єкцію фізіологічним розчином. Місцева влада заявила про помилку і стверджує, що ніхто не постраждав.

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Про це повідомила радіомережа France Bleu.

За інформацією мережі, помилка сталася ще у вівторок, 20 квітня, але інформація про подію з'явилася тільки зараз.

Влада заявила, що така ін'єкція ніяк не могла вплинути на здоров'я, оскільки фізіологічний розчин – це розчин солоної води, який використовується в різних процедурах, зокрема як розчинник під час ін'єкцій.

Що саме стало причиною помилки, не повідомляється. У зв'язку з інцидентом в Еперне направили менеджера з охорони здоров'я для посилення безпеки процесу вакцинації.

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Центр вакцинації усвідомив свою помилку на наступний ранок і негайно зв'язався з 140 "вакцинованими" і деякі з них вже отримали дозу справжньою вакцини, інші будуть вакциновані в середу, 28 квітня.

Нагадаємо, на одному із заводів у США, де виробляють вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson, виявили масове забруднення препарату – зіпсовані мільйони доз.

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