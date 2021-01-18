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Водомети і кінна поліція: як у Амстердамі розганяли антикарантинний протест (відео)

18 січня, 00:28

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Люди протестували проти локдауну та уряду

В Амстердамі (Нідерланди) в неділю, 17 січня, сотні людей протестували на Музейній площі проти карантинних обмежень та дій уряду у зв'язку з пандемією COVID-19. Мітинг перейшов у сутички з поліцією.

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Про це повідомляє The Gurdian.

Люди також протестували проти вакцинації від коронавіруса, у деяких в руках були транспаранти з написом "Вакцина від COVID – отрута".

Мітинг був дозволений, але в якийсь момент голландська поліція заявила, що скорочує кількість учасників до 500 людей і перенесла акцію протесту в інше місце, Вестерпарк, але тисячі людей все одно залишилися на Музейній площі.

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Згодом правоохоронці спробували розігнати протестувальників за допомогою водометів і кінної поліції, а також поліцейських у захисному обмундируванні з кийками.

Видання зазначає, що протести пройшли на тлі відставки уряду Нідерландів на чолі з прем'єром Марком Рютте через скандал, пов'язаний з розслідуваннями виплат із соціального забезпечення дітей, в результаті яких тисячі батьків були помилково визнані шахраями.

Нагадаємо, в Бельгії біля однієї з поліцейських ділянок Брюсселя в середу, 13 січня, кілька сотень людей зібралися на мітинг після смерті в поліції 23-річного мігранта. Мирний протест поступово переріс в заворушення, в місті почалися погроми і підпали.

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