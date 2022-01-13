Оце розмова. У Німеччині обіцяють допомогу Україні проти РФ

Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у Бундестазі підтримують Україну сильно та потужно

Росія власноруч створила кризу в Європі і тепер шантажує тим, що нападе на Україну. Про це заявила депутат Європейського парламенту, німецький політик Віола фон Крамон-Таубадель під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму, заснованого Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну".

"Росія створила цю кризу, вона її згенерувала і тепер вона нас шантажує тим, що нападе на Україну. Вона шантажує і країни Альянсу, і інші сторони", - заявила вона.

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"Росіяни казали, що ми будемо вам говорити, що ми вимагаємо. Але ми на це не погоджуємося. Ми самі визначаємо свій порядок денний", - підкреслила депутат Європарламенту.

Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що у Німеччині існує підтримка України.

"Є комітет з питань оборони в Бундестазі. Це і ліберали, і вільні демократи підтримують Україну надзвичайно сильно і потужно. І вони віддані цій підтримці не лише зброєю, але й санкціями щодо Росії. І наш міністр закордонних справ дійсно підтримує пропозиції Сполучених Штатів, і драконівські санкції в тому числі", – повідомила вона.

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Коментуючи ситуацію з російським газопроводом "Північний потік-2", Віола фон Крамон-Таубадель зазначила, що попередній німецький уряд ухвалював певні рішення, які зараз важко змінити.

"Ми розглядаємо всі можливості, не лише з точки зору санкцій, але й щодо регуляторних опцій. З тим, щоби не був пов’язаний цей газопровід з тиском у тому числі військовим, а не лише економічним", – сказала вона.