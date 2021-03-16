ВООЗ зробила заяву про зв'язок між тромбозом і вакцинацією AstraZeneca

В організації закликали не панікувати

ДосІ не виявлено жодного зв'язку між виникненням тромбів і застосуванням вакцини від коронавірусу компанії AstraZeneca.

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Про це заявила головний науковий співробітник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Сум’я Свамінатан, передає Reuters.

Вона підтвердила також, що не зафіксовано жодної смерті, пов'язаної із застосуванням вакцин від коронавірусу.

"Ми не хочемо, щоб люди панікували" , – наголосила представник ВООЗ.

Заява ведучого вченого організації пролунала на тлі того, що все більше країн припиняють використання вакцини AstraZeneca до отримання результатів дослідження можливих побічних ефектів.

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Ми також повідомляли, що Україна не має наміру відмовлятися від вакцини CoviShield від компанії AstraZeneca і поставку нової партії цього препарату з Індії очікують вже наприкінці березня.

Першою про зупинку вакцинації препаратом від AstraZeneca заявила Австрія. там після щеплення померла 49-річна жінка, ще в однієї розвинулася тромбоемболія легеневої артерії.

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