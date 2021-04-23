У Франції мігрант перерізав горло співробітниці поліції

Французькі правоохоронці розслідують вбивство співробітниці поліції в місті Рамбуйє.
Про це повідомляє France Bleu.
Інцидент стався вдень 23 квітня – близько 14:20 за місцевим часом іммігрант з Тунісу прийшов до поліцейського відділку, на співробітницю якого відразу ж напав.
Вважається, що жертва була випадковою – зловмисник атакував першу ж особу, що трапила йому на очі.
Він завдав їй ножове поранення по горлу і після недовгих реанімаційних заходів потерпіла померла.
Зловмисника застрелили на місці. Ним виявився 36-річний чоловік, раніше невідомий спецслужбам. До Франції він приїхав з Тунісу в 2009 році і жив на законних підставах.
Слідчі вивчають імовірність теракту, проте поки що підтвердження цієї версії не надходило. Розслідуванням цього займається антитерористична прокуратура.
На місце злочину прибули прем'єр-міністр Жан Кастекс і глава МВС Жеральд Дарманен.
"Тільки що Республіка втратила одну зі своїх героїнь в результаті варварського і нескінченно боягузливого інциденту. Я хочу висловити її близьким підтримку всієї нації. Нашим силам безпеки я хочу сказати, що поділяю їхні емоції та обурення", – написав в Twitter прем'єр.
Нагадаємо, що в жовтні у французькій Ніцці відбувся інший теракт: чоловік увірвався в собор і вбив дві особи. Ще одну було поранено, вона померла вже за межами церкви.
Того самого дня напад стався в місті Авіньйон, а в Саудівській Аравії чоловік поранив охоронця французького посольства. Ще дві атаки – в Ліоні і в передмісті Парижа вдалося запобігти.
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