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Вперше в історії: Франція проводить військові навчання в космосі

9 березня, 23:25

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Маневри AsterX триватимуть до 12 березня

Збройні сили Франції почали перші в історії країни космічні військові навчання.

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Про це повідомляє Europe1.

За сценарієм учасники маневрів AsterX відслідковуватимуть потенційно небезпечний космічний об'єкт і загрозу для самого супутника.

Голова створеного космічного командування Франції Мішель Фрідлінг назвав ці навчання "стрес-тестом наших систем" і назвав їх "першими для французької армії і навіть першими в Європі".

Навчаннях проходить за участю Космічних сил США і космічного агентства Німеччини. Маневри триватимуть до п'ятниці, 12 березня.

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Назву навчанням дали на честь першого супутника Франції Asterix, який країна запустила в 1965 році.

Командування космічних сил Франції створили в 2019 році, а їхнє фінансування вже сягнуло 5 млрд доларів. До 2025 року чисельність космічних військ складе 500 осіб. Штаб-квартира командування знаходиться в Тулузі – де НАТО вирішило створити центр передового досвіду в галузі космосу.

Тим часом виконуючий обов'язки голови NASA Стів Юрчик оголосив про те, що США не висадяться на Місяці до 2024 року. За його словами, фінансування космічної галузі в країні не дозволить цього зробити.

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Франція космос збройні сили військові навчання
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