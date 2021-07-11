Вперше в світі. Жінка померла відразу від двох мутацій коронавірусу

Лікарі не можуть сказати, чи зіграло спільне інфікування свою роль в швидкому погіршенні стану пацієнтки

У Бельгії жінка похилого віку померла від коронавірусу – при надходженні до лікарні у неї взяли аналізи, які підтвердили, що вона заражена одразу двома штамами інфекції.

Про це повідомляє BBC.

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У жінки виявили дві мутації – типів "Альфа" і "Бета", тобто британську і південноафриканську відповідно. Допускається, що вона заразилася від двох різних людей, а також підтверджено, що жінка не робила щеплення від COVID-19.

90-річна бельгійка померла ще в березні в місті Алсті, що робить її випадок першим задокументованим в історії, хоча про подвійне зараження повідомлялося і раніше. При цьому хвороба розвивалася у неї дуже стрімко.

"Важко сказати, чи зіграло спільне інфікування двома варіантами, що викликають стурбованість, свою роль в швидкому погіршенні стану пацієнтки", – каже провідна вчена лікарні OLV лікарка Анні Ванкеерберген.

Випадок бельгійки та недооцінену небезпеку подвійного зараження різними штамами COVID-19 планують обговорити на Європейському конгресі з клінічної мікробіології та інфекційних захворювань пізніше в цьому році.

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Нагадаємо, що одним з найнебезпечніших штамів вважається індійський, або "Дельта" – він вже став домінуючим в ряді країн, включаючи США і Німеччину.

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