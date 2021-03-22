Все керівництво Литви "по блату" отримає щеплення від AstraZeneca

Фото: lrp.lt

Президент Литви Гітанас Науседа отримав публічне щеплення вакциною AstraZeneca від COVID-19. Це було зроблено в одній з клінік Вільнюса для підвищення довіри до препарату.

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Про це повідомляє литовський портал Delfi.lt.

"У мене не викликають сумніву стосовно наукових та уповноважених організацій, які дуже компетентно оцінюють все вакцини (...) Я дійсно вважаю, що всі чотири вакцини, які вже підтверджені, є надійними, ефективними", – сказав Науседа.

"Тому я активно закликаю людей не гаяти даремно час, не чекати, не роздумуючи йти робити щеплення тієї вакциною, якою хочете зробити щеплення", – сказав він.

У понеділок, 22 березня, також була щеплена прем'єр ІнгрІда Шимон і спікер парламенту Вікторія Чміліте-Нільсен. Очікується, що британсько-шведським препаратом буде вакцинований і міністр охорони здоров'я Арунас Дулькіс.

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Як повідомляє портал, глава МОЗ видав указ, за яким у пріоритетний список вакцинованих було внесено президента, членів Сейму і уряду, щоб продемонструвати довіру до вакцини та щеплення.

Нагадаємо, в ході недавнього великого дослідження вакцина AstraZeneca показала 80% ефективності і готова вийти на ринок США.

Також повідомлялося, що більше десятка європейських країн, включаючи Німеччину і Францію, припинили використання вакцини AstraZeneca на початку березня після того, як деякі повідомлення зв'язали її з тромбозом у вкрай малого числа людей. Потім вони відновили вакцинацію після того, як Європейське агентство з ліків заявило, що вона безпечна, але європейці, досі скептично ставляться до неї.

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