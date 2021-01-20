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"Все затремтіло, як бомба": подробиці вибуху будівлі в Мадриді (фото, відео)

20 січня, 19:15

Віталій Семченко Віталій Семченко

Щонайменше чотири людини загинули

Щонайменше чотири людини загинули в результаті потужного вибуху в Мадриді.

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Про це повідомляє El Comercio.

Інцидент стався, коли робітники перевіряли систему подачі газу. Як повідомив мер міста Хосе Луїс Мартінес-Алмейда, ймовірною причиною вибуху став витік газу.

Будівля належить церкві Вірхен-де-ла-Палома. У ній знаходяться офіси та конференц-зали. Поруч є школа і дитячий садок.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що в результаті НП шість осіб отримали поранення і були госпіталізовані, декілька з них перебувають у важкому стані.

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Поліція підтверджує, що є жертви, але точну кількість загиблих офіційні джерела поки не називають.

Відео: Telegram

Очевидці публікують в соціальних мережах фото і відео з місця подій – вулиці під завалами, будівля практично зруйнована, автомобілі на прилеглих вулицях пошкоджені, а в повітря піднімаються стовпи диму.

У коментарі журналістам очевидець трагедії повідомив, що перед вибухом "все затремтіло, як бомба", а після "велика частина фасаду обрушилася".

"Ми не знали, звідки виходить звук. Ми всі думали, що це зі школи. Ми піднялися сходами на дах нашого будинку. Змогли побачити тільки багато сірого диму", – розповіла 24-річна місцева жителька Лейрі Репараз.

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/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

/ Фото: Telegram

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Місцева закусочна Cafe Pavon надала притулок постраждалим, тут зібралися стурбовані мешканці, які шукають своїх родичів.

Нагадаємо, минулого року в муніципалітеті Таррагона в іспанській Каталонії стався потужний вибух на нафтохімічному заводі, в результаті якого загинули не менше трьох осіб.

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Іспинія вибух Мадрид загиблі
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