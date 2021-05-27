Слідом за Україною і Польща викрила Лукашенко на брехні з літаком Ryanair

Олександр Лукашенко. Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS

Напередодні в Україні спіймали на брехні невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка, а тепер в Польщі заявили, що Мінськ не просив екстрено посадити літак авіакомпанії Ryanair через нібито "бомбу".

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Про це пише BBC.

Так, представник варшавського аеропорту імені Фридерика Шопена заявив, що вони без проблем прийняли б літак в разі відповідного звернення.

"Аеропорт Шопена не отримував минулої неділі прохання про згоду на екстрену посадку літака Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса. Наші служби завжди готові до подібного розвитку подій, і якби таке прохання надійшло, звичайно ми б прийняли літак і надали всю необхідну допомогу", – сказав він.

Нагадаємо, 26 травня Лукашенко заявив, що нібито Мінськ звертався до сусідніх країн з проханням прийняти літак, в тому числі і до Варшави.

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"Чому ніхто не захотів прийняти літак, коли ми повідомили про закладену вибухівку? Ані Вільнюс, куди він летів, ані Варшава, ані Львів або Київ. Чому нині стражденні і ридаючі не прийняли цей літак? Злякалися відповідальності?" – сказав він.

Як повідомляли новини "Сьогодні", країни і авіакомпанії масово відмовляються літати над Білоруссю. Наприклад, Україна теж закрила авіасполучення з сусідами.

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