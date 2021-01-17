Зустріч G7: стало відомо, кого зі світових лідерів запросив Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив про плани провести 11-13 червня поточного року перший із початку пандемії саміт G7 за участю лідерів держав.
Про це повідомляють Evening Standard і BBC.
Прем'єр-міністр запросив гостей у курортне село Карбіс-Бей, що у графстві Корнуолл.
Очікується, що захід відвідає новий президент США Джо Байден, а також інші лідери G7 із Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії.
Прем'єр-міністр також запросив лідерів ЄС, а також Австралії, Індії та Південної Кореї. Вони відвідають захід як гості та, зокрема, братимуть участь у обговоренні питань екологічної тематики.
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Джонсон зазначив, що головною темою саміту буде пошук шляхів виходу світової економіки із кризи, спричиненої пандемією коронавірусу.
Минулого року захід мав відбутися в Кемп-Девіді (штат Меріленд, США), але замість цього проводився онлайн.
Наступну масштабну зустріч – конференцію ООН зі зміни клімату – світові лідери запланували на листопад у Глазго.
Нагадаємо, коронакриза обвалила західні економіки. Європа спостерігає антирекорди з часів Другої світової війни.
Раніше ми повідомляли, що через пандемію економіка Китаю може обігнати США і стати найбільшою у світі вже у 2028 році.
Тим часом обраний президент США Джо Байден представив план виведення економіки країни із кризи, яку спричинила пандемія коронавірусу:
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