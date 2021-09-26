Вибори в Німеччині: або пожертвує українським інтересам новий канцлер

У відносинах Берліна і Києва після відходу Меркель є два варіанти розвитку подій

Відносини Німеччини і України можуть змінитися. Колаж "Сьогодні"

після виборів в Німеччині зобов'язання & # 39; Зобов'язання Ангели Меркель перед Москвою обнуляються для нового канцлера. Інтереси України для Берліна будуть на третьому місці. Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Україна 24" директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

У той же час він вважає, що і погіршення відносин Німеччини і України не відбудеться.

"Може бути два варіанти – або відносини між Україною і Німеччиною покращаться, або залишаться такими, які вони є. Між нами відсутні які такі відносини, це наш друг у всіх питаннях. Коли вони займаються зовнішньою політикою, то не думають:" Спочатку наші німецькі інтереси, а потім – що там Україна ", немає. Це інша країна. Це не балтійці або поляки. Німеччина – інша. Вони спочатку думають:" що там ми, що там наші друзі, і вже потім – що там Україна ". Німеччина іноді жертвувала інтересам України, іноді – захищала. це залежало від того, як це збігалося з їхніми інтересами ", – сказав Солонтай.

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З іншого боку, нова влада Німеччини може перезавантажити відносини з Росією.

"Догляд Меркель обнуляє відносини Німеччини з Москвою. Тобто, де ми можемо мати погіршення, бо всі, хто після Меркель – менш професійні", – додав експерт.

Вибори-2021 Німеччині

Цього разу 47 партій висувають своїх кандидатів, що є рекордом для ФРН;

У Бундестаг вибирають 598 депутатів;

Для проходження партії в Бундестаг необхідно подолати 5% -ний бар & # 39; прем'єр;

У бюлетені виборець повинен поставити два хрестика: один за прямого представника в парламенті від свого округу, а інший – за політичну партію. Перше голосування призначене для того, щоб кожен з 299 округів Німеччини був представлений в Бундестазі;

Коли партія отримує більше прямих місць, ніж вона має право за результатами голосування за партії, її кандидатам, перемогли, надаються додаткові місця. Вони називаються "виступаючими" місцями. Наприклад, за підсумками голосування 2017 року палаті було 709 депутатів.

Раніше ми повідомляли, що журналіст спрогнозував наслідки виборів в Німеччині для України .

Також нагадаємо, догляд Меркель змусив Німеччину замислитися – що робити далі .