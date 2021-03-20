Викреслили Росію: Данія перейменувала "Білорусь"

Замість "Білої Росії" на датських картах тепер з'явиться Belarus

На знак підтримки демократичних устремлінь білоруського народу влада Данії прийняла рішення перейменувати Білорусь – тепер її називатимуть відповідно до "вимоги громадянського суспільства".

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Про це заявили в Twitter датського Міністерство закордонних справ.

"Нам час почати використовувати термін, затребуваний білоруським громадянським суспільством і населенням", – сказав щодо цього очільник МЗС королівства Еппе Куфуд.

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Фактично Копенгаген прибере з назви Білорусі згадку Росії – раніше в Данії для позначення цієї східноєвропейської країни використовували слово Hviderusland (дослівно "Біла Росія", аналог некоректного "Білорусія").

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Тепер у всіх офіційних документах використовуватиметься тільки Belarus.

Старший радник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської, Франек Вячорка назвав це "дуже важливим і добрим жестом".

Варто зазначити, що це вже не перша подібна ініціатива. Раніше цього самого року про готовність перейменувати "Білорусь" заявили в Литві, а влітку 2020-го в Німеччині відмовилися від старого Weißrussland ("Біла Росія") і почали використовувати Belarus.

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