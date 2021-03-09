Жорстоке вбивство українця в Лодзі: поляку дали 10 років в'язниці

Громадянину Польщі винесли суворий вирок за п'яну бійку, яка призвела до трагедії

Суд у Польщі визнав винним і засудив до 10 років позбавлення волі раніше судимого поляка, який побив до смерті українця в 2019 році в місті Лодзь.

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Про це повідомляє Radio Lodz.

Інцидент стався 19 травня 2019 року в мікрорайоні Балути – під час алкогольного застілля між двома чоловіками спалахнув словесний конфлікт, який переріс у бійку.

На кадрах, знятих вуличними камерами, видно, як 51-річний громадянин Польщі Даріуш З. фактично викинув українця на вулицю з дому і продовжив волочити його несвідомого по землі. Через два дні жертва померла.

Виносячи вирок, суддя окружного суду Лодзі Пшемислав Заблоцький підкреслив жорстокість самого побиття, а також ту обставину, що інші учасники застілля продовжили розпивати алкоголь замість того, аби зреагувати.

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У зв'язку з цим обвинуваченого визнали винним у побитті зі смертельними наслідками та задовольнили вимогу прокуратури – 10 років в'язниці.

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Адвокат вбивці планує подати апеляцію.

Нагадаємо, минулого місяця в польському Кракові українця засудили до 1 року і 8 місяців позбавлення волі за бійку з п'яним поляком.

А в Варшаві 32-річного громадянина України звинуватили у вбивстві 68-річного чоловіка.

Також дивіться відео про правила в'їзду українців до Польщі:

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