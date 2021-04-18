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Вибухи у Врбетіце: влада Чехії розсекретить звіт про причетність спецслужб РФ

18 квітня, 13:57

Віталій Семченко Віталій Семченко

Прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш вважає, що громадськість має знати про злочини гереушників

Влада Чехії має намір розсекретити документ про причетність російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце.

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Про це заявив прем'єр-міністр країни Андрій Бабіш, передає Lidovky.

"Уряд це (звіт чеських спецслужб. – Ред.) розгляне, уряд це розсекретить, і громадськість про це може дізнатися", – зазначив він.

Що було раніше?

Журналісти з'ясували, що вибух на складі боєприпасів у чеському селі Врбетіце в 2014 році був організований за участю співробітників російської розвідки. Це було зроблено, ймовірно, для зриву постачання зброї, зокрема і для України.

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За даними поліції, до інциденту причетні російські гереушники Анатолій Чепіга і Олександр Мішкін, які під псевдонімами Руслан Боширов і Олександр Петров організували замах на колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

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Крім того, правоохоронці затримали семеро людей, які облили кетчупом стіни посольства Росії. За словами затриманих, червоне символізує кров загиблих у 2014 році під час вибуху складу боєприпасів.

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Росія Чехія вибух баширов ГРУ
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