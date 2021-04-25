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Вибухи у Врбетіце: президент Чехії виступить з надзвичайним зверненням

25 квітня, 01:11

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У Мілоша Земана анонсували звернення до громадян у зв'язку зі скандалом, пов'язаним з російськими спецслужбами і шпигунством дипломатів

Президент Чехії Мілош Земан виступить із надзвичайних зверненням у зв'язку зі шпигунським скандалом і підривом складів у селі Врбетіце 25 квітня.

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Про це повідомив прес-секретар президента Іржі Овчачек у Twitter.

Виступ Земана транслюватиметься в неділю о 11:10 (12:10 за Києвом) на каналах TV Prima і CNN Prima News.

"Президент Республіки Чехії Мілош Земан виступить в неділю, 25 квітня 2021 року, на каналах TV Prima і CNN Prima News в програмі Терези Томанкової Partie", – уточнив Овчачек.

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Як уточнило керівництва телеканалів, виступ президента Чехії триватиме 20 хвилин.

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17 квітня чеська влада заявили про видворення з Праги 18 співробітників російського посольства, яких ідентифікували як агентів ГРУ під дипломатичним прикриттям.

У Чехії вважають, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах боєприпасів у селі Врбетіце на південному сході країни, які сталися 16 жовтня 2014 року, в результаті загинули дві людини.

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Росія Чехія вибух шпигунство мілош земан звернення
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