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За символ окупантів "Z" у Німеччині притягатимуть до кримінальної відповідальності

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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28 березня, 17:08
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Раніше аналогічну заборону на символ "Z" ввели два німецькі регіони, Нижня Саксонія та Баварія
Демонстрація літери "Z", як символу підтримки війни, буде вважатися протизаконною в Німеччині. Фото: колаж "Сьогодні"
Демонстрація літери "Z", як символу підтримки війни, буде вважатися протизаконною в Німеччині. Фото: колаж "Сьогодні"

Громадяни Німеччини, які будуть використовувати літеру "Z", що символізуватиме підтримку війни Росії в Україні, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.

Про це заявив у понеділок представник МВС, передає Reuters.

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"Литера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – сказав він.

Нагадаємо, літера Z використовується як маркування на російських військових машинах, танках, які беруть участь у війні проти України. Також вона використовується росіянами, які підтримують війну, і була видна на прапорах та на прокремлівських мітингах.

"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", – заявив офіційний представник МВС Німеччини.

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