За символ окупантів "Z" у Німеччині притягатимуть до кримінальної відповідальності

Громадяни Німеччини, які будуть використовувати літеру "Z", що символізуватиме підтримку війни Росії в Україні, будуть притягуватися до кримінальної відповідальності.
Про це заявив у понеділок представник МВС, передає Reuters.
"Литера Z як така, звичайно, не заборонена, але її використання може в окремих випадках означати схвалення агресивної війни Росії", – сказав він.
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Нагадаємо, літера Z використовується як маркування на російських військових машинах, танках, які беруть участь у війні проти України. Також вона використовується росіянами, які підтримують війну, і була видна на прапорах та на прокремлівських мітингах.
"Агресивна війна Росії проти України є злочинним діянням, і той, хто публічно схвалює цю агресивну війну, також може бути притягнутий до кримінальної відповідальності", – заявив офіційний представник МВС Німеччини.
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