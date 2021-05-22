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За Україну! Макрон під український тост підняв келих за відкриття літніх терас (відео)

22 травня, 11:15

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

На літній терасі одного із закладів його пригостили коктейлем, Макрон вирішив випити під українське "Будьмо"

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Президент Франції Еммануель Макрон відвідав святкування з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів, де підняв келих під тост української мовою.

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Відео з'явилось на сторінці посольства України у Франції у Facebook.

Виявилось, що у Парижі французький президент зайшлов до одного із закладів, де його пригостили коктейлем. Макрон підняв келих зі словами "à ta santé!". Ця фраза дослівно перекладається як "За здоров'я", а довільно її можна перекласти як "Будьмо".

Після тоста президента, хтось з натовпу вигукнув українською "Будьмо!", Макрон посміхнувся та піднявши бокал сказав – "За Україну".

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Нагадаємо, що у Франції з 19 травня дозволили відкривати літні майданчики кафе та ресторанів – у країні почався другий етап скасування коронавірусних обмежень. Досі, з осені всі ресторани були закриті та працювали лише на виніс.

Раніше ми повідомляли, що французький президент вибрався на каву разом з прем'єр-міністром Жаном Кастексом. Цікаво, що сиділи вони на вуличній терасі серед простих людей.

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