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Захворюваність COVID-19 в Європі знизилася за місяць на 60% – ВООЗ

20 травня, 17:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Представник ВООЗ Клюге повідомив про поліпшення епідеміологічної ситуації в європейських країнах

/ Фото: Getty Images

Захворюваність COVID-19 в Європі за останній місяць знизилася на 60%. Щотижнева кількість випадків нових випадків інфікування в Європі знизилося з 1,7 млн в середині квітня до 685 тис. нових випадків минулого тижня.

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Про це на брифінгу повідомив директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

За його словами, минулого тижня захворюваність залишалася високою в восьми країнах регіону – понад 150 нових випадків на 100 тис. людей.

"Пандемія ще не завершена", – пояснив він.

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Представник ВООЗ попередив, що в найближчі місяці скасування обмежувальних заходів і підвищення мобільності людей може привести до збільшення числа випадків передачі інфекції в Європі.

"Якщо соціальні заходи будуть пом'якшені, як це в даний час робиться в більшості країн регіону, необхідно подвоїти зусилля з тестування, ізоляції, відстеження контактів, карантину та вакцинацію, щоб зберегти контроль і забезпечити збереження тенденцій до зниження", – заявив Ханс Клюге.

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Нагадаємо Всесвітня організація охорони здоров'я лише через рік після оголошення пандемії COVID-19 визнала, що коронавірус передається повітряно-крапельним шляхом.

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