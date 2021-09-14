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Затримання учасника окупації Криму в Празі. Росіянина відправили під варту

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
14 вересня, 16:58
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Засідання суду відбулося у закритому режимі, адвокат обвинуваченого Франчетті подав апеляцію
Олександра Франчетті затримали в Празі та відправили під варту. Колаж "Сьогодні"
Олександра Франчетті затримали в Празі та відправили під варту. Колаж "Сьогодні"

У Празі міський суд прийняв рішення відправити під варту громадянина РФ Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації українського півострова.

Про це пише ТАСС.

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Засідання суду відбулося у закритому режимі. Під час спілкування з правоохоронцями росіянин відкидав висунуті йому звинувачення.

Водночас адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційну скаргу повинні розглянути протягом двох тижнів. Зараз росіянин переведений до в'язниці Панкрац.

Що відомо про Франчетті?

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За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Олександр Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя". Потім він організував інше НВФ – розвідгрупу "Північний вітер". Вона налічувала 11 людей і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Також Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму". З 2000 року він проживав у Празі і працював тренером з фітнесу, але регулярно відвідував Крим.

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