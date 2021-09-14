Затримання учасника окупації Криму в Празі. Росіянина відправили під варту

Засідання суду відбулося у закритому режимі, адвокат обвинуваченого Франчетті подав апеляцію

Олександра Франчетті затримали в Празі та відправили під варту. Колаж "Сьогодні"

У Празі міський суд прийняв рішення відправити під варту громадянина РФ Олександра Франчетті, якого затримали в міжнародному аеропорту Праги за запитом України. Чоловік брав участь в окупації українського півострова.

Про це пише ТАСС.

Реклама

Засідання суду відбулося у закритому режимі. Під час спілкування з правоохоронцями росіянин відкидав висунуті йому звинувачення.

Водночас адвокат Франчетті опротестував дане рішення. Апеляційну скаргу повинні розглянути протягом двох тижнів. Зараз росіянин переведений до в'язниці Панкрац.

Що відомо про Франчетті?

Реклама

За даними сайту "Миротворець", у 2014 році Олександр Франчетті приїхав до Криму, вступив у незаконне збройне формування "Самооборона Севастополя". Потім він організував інше НВФ – розвідгрупу "Північний вітер". Вона налічувала 11 людей і відповідала за охорону ліній електропередач, газопроводу, а також виявлення якихось "екстремістських груп".

Також Франчетті був нагороджений медаллю "За повернення Криму". З 2000 року він проживав у Празі і працював тренером з фітнесу, але регулярно відвідував Крим.