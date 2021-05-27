Захоплення літака Ryanair в Мінську: почалося міжнародне розслідування

Через арешт Протасевича польоти над Білоруссю можуть припинитися. Фото: Колаж "Сьогодні"
Після екстреного засідання 36 дипломатичних представників Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича 23 травня.
Про це повідомило Міністерство транспорту Ірландії.
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"Ми цілком підтримуємо рішення ICAO провести відкрите й незалежне розслідування інциденту в Білорусії та дякуємо нашим міжнародних колегам за допомогу в цій справі", – заявив міністр транспорту Еймон Райан, засудивши Мінськ за те, що трапилося.
Очікується, що проміжні підсумки розслідування будуть надані до 25 червня.
Райан назвав дії білоруської влади "атакою на європейську авіаційну безпеку". Він звинуватив їх у тому, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наразив на небезпеку життя пасажирів і екіпажу під час рейсу з однієї європейської столиці в іншу.
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавія".
Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську