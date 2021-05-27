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Захоплення літака Ryanair в Мінську: почалося міжнародне розслідування

27 травня, 22:56

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Міжнародна організація цивільної авіації офіційно оцінить правомірність захоплення літака Ryanair і арешт Романа Протасевича

Через арешт Протасевича польоти над Білоруссю можуть припинитися. Фото: Колаж "Сьогодні"

Через арешт Протасевича польоти над Білоруссю можуть припинитися. Фото: Колаж "Сьогодні"

Після екстреного засідання 36 дипломатичних представників Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) вирішила провести розслідування інциденту з екстреною посадкою в Мінську літака Ryanair і арештом журналіста Романа Протасевича 23 травня.

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Про це повідомило Міністерство транспорту Ірландії.

Читайте також: Затримання Протасевича в Мінську. Посадку літака засудили в ICAO

"Ми цілком підтримуємо рішення ICAO провести відкрите й незалежне розслідування інциденту в Білорусії та дякуємо нашим міжнародних колегам за допомогу в цій справі", – заявив міністр транспорту Еймон Райан, засудивши Мінськ за те, що трапилося.

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Очікується, що проміжні підсумки розслідування будуть надані до 25 червня.

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Райан назвав дії білоруської влади "атакою на європейську авіаційну безпеку". Він звинуватив їх у тому, що режим самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка наразив на небезпеку життя пасажирів і екіпажу під час рейсу з однієї європейської столиці в іншу.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, 23 травня білоруська влада, погрожуючи винищувачем, змусила сісти в Мінську пасажирський літак Ryanair, після чого були затримані журналіст Роман Протасевич і його дівчина-росіянка Софія Сапега. У зв'язку з цим ЄС вже заборонив літакам європейських авіакомпаній перетинати білоруський повітряний простір і закрив небо для "Белавія".

Всі подробиці в спецтемі Затримання Романа Протасевича в Мінську

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