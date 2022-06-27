У НАТО не згодні з критикою щодо рівня допомоги Україні: що відповіли

Україна може розраховувати також на поступовий перехід на зброю західних зразків, бо резерви її радянських запасів вичерпуються

Мірча Джоане (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник генсека НАТО Мірча Джоане не погоджується з критикою про те, що НАТО недостатньо допомагає Україні у захисті від агресії РФ. На його думку, роль Альянсу слід розглядати у комплексі з усім, чим допомагають партнери.

Про це він сказав у інтерв'ю "Європейській правді".

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"У нас у НАТО є згода про "розподіл ролей". Альянс як такий надає Україні нелетальну допомогу, а держави-члени – летальну зброю. Зрештою, що важливіше для вас самих: цей розподіл, чи вам цікавий кінцевий результат, тобто надана Україні допомога? Тому я раджу друзям у Києві сприймати нашу допомогу в цілому", – зазначив Джоане.

Він зазначив, що якщо зважати на загальну картину, то західні демократії підтримують Україну зброєю, у сфері захисту від кібератак, протидії дезінформації, підтримці економічної стабільності, вже резервують гроші на повоєнне відновлення України.

Мірча Джоане сказав, що союзники спеціально розподілили ролі так, щоб зустрічі "формату Рамштайн" для підтримки України зброєю координувалися не через Альянс.

"Коли ми узгодили такий розподіл завдань – Альянс працює з нелетальними засобами, а союзники надають Україні військову підтримку – це рішення було навмисне. НАТО – це організація, на якій зав’язані ризики, і ми маємо найретельніше уникати ескалації та можливості війни між Росією та НАТО, яка не піде на користь нікому. За всієї поваги до України, але наше завдання номер один – це захист мільярда людей, що живуть на просторі НАТО. Але я нагадаю, що нещодавня зустріч контактної групи з підтримки України, тобто "у форматі Рамштайн", проходила тут, у штаб-квартирі НАТО, перед міністерським засіданням Альянсу", – зауважив він.

Мірча Джоане додав, що це має і додаткові переваги, оскільки це дозволяє уникати зайвої бюрократії, а швидкість зараз важлива для України.

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"Що для вас важливіше – отримати від нас те, що треба? Чи важливо, хто з нас що робить? Я думаю, що головне – отримати швидку та ефективну підтримку у війні України проти Росії", – підсумував він.

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