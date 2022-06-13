Заступниця голови ЄК назвала терміни для вступу України до Євросоюзу

Також Вера Юрова прокоментувала пропозицію щодо надання Україні "проміжного статусу"

Вера Юрова розповіла, скільки часу має тривати вступ України до ЄС. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступниця голови Європейської комісії Вера Юрова заявила, що вступ України до ЄС має зайняти не десятиліття, а роки. Вона виступила за надання нашій країні статусу кандидата у членство в ЄС. За її словами, остаточний висновок Єврокомісії буде готовий 17 червня.

Про це Юрова розповіла в інтерв'ю El Pais.

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"Моє серце каже: даймо їм якнайшвидше можливість отримати статус кандидата. Це дуже сильний символічний меседж і заохочення для українського народу. Мій розум каже, що ми повинні розуміти ситуацію в країні не лише з огляду на Копенгагенські критерії, а й із огляду на низку різних питань, пов’язаних із інституціями", – зазначила вона.

За словами Юрової, остаточний висновок Єврокомісії щодо надання статусу кандидата на членство в ЄС для України, а також Молдови та Грузії буде готовий у п'ятницю, 17 червня.

"Ми також повинні розглядати Україну дещо відмінніше від держав, у яких панує мир. Крім того, Україна повністю спустошена. Тому ми повинні паралельно працювати над можливим кандидатським статусом і якнайшвидшим відновленням країни", – додала заступник голови ЄК.

Крім того, Юрова прокоментувала пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо надання Україні "проміжного статусу" для вступу до ЄС.

"Але те, що пропонує Макрон, має вигляд більш невизначеного процесу, який може зайняти десятиліття. Я так не вважаю. Я б хотіла, що це (вступ України до ЄС) відбувся протягом років", – сказала Юрова.

Обстановка

Україна офіційно на початку євроінтеграційного процесу. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

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Трохи раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.

Прем'єр Фінляндії Санна Марін заявила, що Гельсінкі підтримують надання Україні статусу кандидата на членство у ЄС. Але там не вважають за можливе зробити для неї виняток із критеріїв, за якими Євросоюз приймає нових членів.