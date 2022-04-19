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Захід готує заборону імпорту російської нафти Ключові заяви світових лідерів 19 квітня

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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19 квітня, 20:37
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Західні політики говорили про необхідну допомогу Україні та гуманітарні коридори
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Представники влади низки європейських країн та міжнародних організацій зробили заяви щодо України. Говорили про опитувальник кандидата в ЄС та постачання зброї. Сайт "Сьогодні" зібрав ключові заяви іноземних діячів за 19 квітня

Головний представник Європейської комісії Ерік Мамер прокоментував кроки України щодо вступу до ЄС.

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"Влада України передала відповіді на першу частину опитувальника. Ми чекаємо їхньої відповіді на другу частину опитувальника. Після цього ми старанно працюватимемо, щоб скласти наш висновок. Ми не говоритимемо про конкретні тимчасові рамки. Ми зробимо це настільки ретельно та швидко, наскільки зможемо", — сказав він.

Міністр економіки та фінансів Франції Брюно Ле Мер розповів про підготовку до заборони імпорту нафти із РФ.

"Необхідно заборонити імпорт російської нафти. Саме до цього ми готуємось, я цього не приховую. Президент республіки ясно давав зрозуміти, що ми намагаємось переконати наших європейських партнерів зупинити імпорт російської нафти", — повідомив він.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що його країна надасть військову допомогу Україні.

"Нідерланди постачатимуть Україні важчу техніку, включаючи бронетехніку. Разом із союзниками ми розглядаємо цю можливість", — розповів політик.

Президент Франції Еммануель Макрон зізнався, що поки що не бачить сенсу говорити з Путіним.

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"Після масових вбивств, які ми виявили в Бучі та інших містах, війна набула іншого обороту, тому відтоді я більше не розмовляв із ним (Путіним – ред.) безпосередньо, але я не виключаю, що зроблю це у майбутньому", — заявив він.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав відкрити гуманітарні коридори мирних жителів.

"Сьогодні я закликаю до чотириденної гуманітарної паузи в Страсний тиждень — починаючи з пристрасного четверга та Великодня 24 квітня, щоб дозволити низці гуманітарних коридорів відкритися", — сказав він.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 19 квітня
1
Особовий склад 20800
Особовий склад
2
Літаки 169
Літаки
3
Гелікоптери 150
Гелікоптери
4
Танки 802
Танки
5
ББМ 2063
ББМ
6
Артилерія 386
Артилерія
7
Засоби ППО 67
Засоби ППО
8
РСЗВ 132
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 158
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1487
Транспорт
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