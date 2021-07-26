Західна Європа у воді: затоплює Бельгію та Швейцарію

Міста Бельгії пережили сильну повінь / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Велика вода знову тероризує Стару Європу. Вулиці Великої Британії нині нагадують Венеційські канали. Найбільше постраждав Лондон. Пішли під воду також залізничні станції Швейцарії. В Бельгію повень прийшла вже другій раз за літо. Нові наслідки стихії побачила на власні очі кореспондентка "Сегодня" Зоряна Степаненко.



"Із лопатами й мотиками, бельгійці розгрібають завали на вулицях. Усюди – кам'яні брили, шматки асфальту й бруд. Усе це – наслідки повені, яка лютувала у містечку Дінан", – розповідає наш кореспондент.

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Кілька годин дощу, що йшли в бельгійському місті Дінан, перетворили дороги на бурхливі потоки. Сотні будинків були затоплені. Їхні мешканці – намагаються бодай щось врятувати із власного майна. Пощастило тим, хто мешкає на верхніх поверхах – тільки туди вода не дісталася. А от автівки одну за одною забирали потужні потоки.

Вулиці бельгійського містечка Пепенстер перекриті змитими водою машинами. Фото Reuters / автор Johanna Geron

"Мою машину підхопила вода й віднесла геть. Я навіть не уявляю, де вона! От такі збитки. А з вулицею лишень погляньте, що трапилося! Все тут у вибоїнах, дорога остаточно зруйнована, – з розпачем говорить місцева мешканка Наталі Розеналь.

Стихія пошкодила і залізничну колію. Місто опинилося у частковій транспортній блокаді. Потяги сюди поки не ходять. Коли усе полагодять – комунальники не прогнозують.

Стихія у Великій Британії

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Під воду – пішли й вулиці Великої Британії. Таких потужних злив не витримав навіть звичний до дощової погоди Лондон.

Тут Затопило дорожні розв'язки, тунелі, підземку британської столиці. Зачинилося вісім станцій метро.

У Лондоні були закриті кілька станцій метро / Фото Reuters / Автор HENRY NICHOLLS



Удар негоди по Швейцарії

Тут попливли дороги, тротуари, залізничні станції. Під воду пішли підземні гаражі, підвали й вулиці у п'яти районах. А один із них – після потужної зливи – ще й засипало градом.

І це у той час, як Європа досі не оговталася від попередньої повені, що бушувала два тижні тому. Стихію прозвали катастрофою сторіччя. Загинуло понад 250-т людей.

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Далі прогнози синоптиків невтішні. Варто очікувати нових злив вже цього тижня.

Нагадаємо, що столицю Великої Британії накрили потужні зливи, які викликали справжні потопи в деяких районах Лондона в неділю, 25 липня. На відео очевидців видно затоплені проїжджі частини і величезні калюжі у магазинах на перших поверхах.

Також канцлерка Німеччини Ангела Меркель назвала лякаючою і такою, що неможливо описати, ситуацію з повенями у її країні.