Захист від COVID – 99%! Польща похвалилася високою ефективністю вакцинації

У Польщі вже вакцинували від COVID-19 понад 5,5 мільйонів людей і тільки у 51 000 осіб після щеплення був позитивний тест на коронавірус. Таким чином ефективність вакцинації у країні становить 99%.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський у Twitter.
Він зазначив, що інфікування понад половини щеплених, які заразилися, відбулося протягом 14 днів після прийому першої дози.
"Поки що в групі з понад 5,5 мільйона вакцинованих людей тільки 51 000 осіб показали позитивний тест на COVID-19, тобто 0,9%. Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", – написав міністр.
Згідно з інформацією на сайті МОЗ Польщі, у країні схвалені до застосування три вакцини від коронавірусу: Moderna, Oxford/AstraZeneca і Pfizer/BioNTech.
Вакцинація від коронавірусу в Польщі почалася наприкінці грудня 2020 року. Станом на 10 квітня там з майже 38 млн населення вакциновано 5 529 714 людей, з них отримали обидві дози вакцини – 2 105 550.
Тим часом в Україні від початку кампанії вакцинації отримали щеплення від коронавірусу лише 373 002 людини.
Нагадаємо, в Китаї визнали, що їхні вакцини "не мають дуже високого рівня захисту" і влада розглядає можливість змішування препаратів, щоб підвищити їх ефективність.
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